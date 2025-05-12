В Москве скончался актер Александр Кобозев

Актер Александр Кобозев, известный по роли в картине Александра Митты «Друг мой, Колька!..», скончался. Причиной его ухода из жизни стала внезапная остановка сердечной деятельности, сообщил телеграм-канал SHOT.

За день до трагедии в московской квартире актеру стало нехорошо, и его экстренно доставили в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, спасти Кобозева не удалось. По словам близких, он долгое время боролся с рядом серьезных заболеваний.

Всенародную известность Кобозев обрел в 60-е годы, благодаря яркой роли Кольки Снегирева, неуспевающего пионера, в фильме «Друг мой, Колька!…», снятом режиссером Александром Миттой. Впоследствии он работал на телевидении, но после перенесенных инфарктов принял решение прекратить публичную деятельность.

Ранее сообщалось, что ушла из жизни актриса и режиссер Ольга Моховая в возрасте 54 лет.