Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Гребешковой

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни советской и российской киноактрисы, заслуженной артистки РФ Нины Гребешковой. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

О смерти Нины Павловны стало известно в понедельник, 12 мая. Ей было 94 года. Причиной смерти актрисы стала острая сердечная недостаточность. Прощание с артисткой пройдет 14 мая на Кунцевском кладбище.

«Нина Павловна была светлым, талантливым и обаятельным человеком, замечательной актрисой, которую любили многие поколения зрителей», — отметил российский президент.

Он также отметил исключительный талант актрисы и ее значительный вклад в отечественный кинематограф, подчеркнув ее роль в создании классических фильмов.

За свою карьеру Гребешкова снялась более чем в 130 фильмах, включая знаменитые ленты «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и «12 стульев».

Актриса прожила в браке с известным советским режиссером Леонидом Гайдаем 40 лет и в 1993-м году стала вдовой. Супруг Гребешковой умер на 71-м году жизни. Он похоронен на Кунцевском кладбище.

Ранее стало известно о смерти народной артистки России Ольги Широковой.