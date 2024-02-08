В Москве умер один из основателей «Машины времени»

В Москве скончался художник, музыкант, один из основателей группы «Машина времени» Юрий Борзов. Ему было 70 лет.

Именно Борзов предложил Андрею Макаревичу* название группы. С фронтменом «Машины» Борзов дружил еще со школы.

Борзов принимал участие в записи первого альбома группы Time Machines в качестве барабанщика.

Как сообщает SHOT, предварительной причиной смерти является сердечный приступ. Сегодня утром музыкант в своей квартире в Токмаковском переулке без признаков насильственной смерти.

* признан в России иноагентом