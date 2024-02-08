В Москве умер один из основателей «Машины времени»
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В Москве скончался художник, музыкант, один из основателей группы «Машина времени» Юрий Борзов. Ему было 70 лет.
Именно Борзов предложил Андрею Макаревичу* название группы. С фронтменом «Машины» Борзов дружил еще со школы.
Борзов принимал участие в записи первого альбома группы Time Machines в качестве барабанщика.
Как сообщает SHOT, предварительной причиной смерти является сердечный приступ. Сегодня утром музыкант в своей квартире в Токмаковском переулке без признаков насильственной смерти.
* признан в России иноагентом