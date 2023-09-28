В Москве умер писатель Ион Друцэ

В Москве на 96-м году жизни скончался известный советский и молдавский писатель Ион Друцэ.

В российской столице литератор жил и работал с 1968 года.

Министр культуры Молдавии Сергей Продан заявил, что правительство готово оказать помощь в организации похорон, если семья решит похоронить писателя на родной земле.

Ион Друцэ начал свой путь в литературе в начале 50-х годов прошлого века. Он писал на русском и молдавском языках.

Известность писателю принесли романы «Бремя нашей доброты», «Апостол Павел», «Белая церковь», повести «Листья грусти», «Запах спелой айвы», «Недолгий век зеленого листа» и другие.