Скончалась Каркуша из «Спокойной ночи, малыши!», актриса Галина Марченко

Ушла из жизни Галина Марченко, знаменитая актриса, которая много лет была частью программы «Спокойной ночи, малыши!». Ей было 88 лет. Как сообщает SHOT, причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

В известном детском телешоу Марченко исполняла роль Каркуши. Этот персонаж появился в программе в 1982 году. Каркуша стала единственной девочкой, которая смогла закрепиться в вечернем детском шоу.

Артистка получила образование в Театральном училище имени Щепкина при Академическом Малом театре. В 1975 году Марченко начала работать на Центральном телевидении, где смогла проявить свой актерский талант. Она быстро освоила сложную технику управления куклами, а остальное было достигнуто благодаря ее голосу.

Галина Марченко начала сотрудничать с героиней в 1998 году, после ухода из жизни актрисы Гетруды Суфимовой. Программа «Спокойной ночи, малыши!» выходит в эфир с 1964 года.

Ранее сообщалось, что журналисты помешали актрисе Марии Голубкиной выйти за гробом матери. Церемония проходила в храме Святителя Николая на Трех горах. После завершения отпевания гроб должны были вынести из храма и погрузить в катафалк, а за гробом предстояло пройти дочери. Затем близким людям надо было сесть в автомобили и уехать на кладбище, но все пошло не по плану.