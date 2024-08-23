В Можайской колонии подвели итоги первого этапа Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осужденных

Участников состязаний приехали поддержать в том числе начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области Александр Ветров и советник председателя общество «Динамо» Владимир Тимошин. Почетным гостем мероприятия стала заслуженный мастер спорта РФ по велоспорту, четырехкратная чемпионка мира Дарья Шмелева.

Спартакиада прошла в интегрированном формате — физкультурно-спортивные состязания чередовались с культурно-воспитательными мероприятиями, мастер-классами и мотивационными встречами. Воспитанницы Можайской ВК состязались в прыжках в длину с места, спринтерском беге, волейболе, турнире по шашкам и в других видах спорта.

Итоги соревнований оценивали специалисты отдела по физической культуре и спорту администрации Можайска, сотрудники отдела тестирования ГТО ДС «Багратион» и ветераны общественного актива ОМВД России по Можайскому округу. Победителям и призерам вручили динамовские награды.

Фото: [ управление Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области ] Фото: [ управление Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области ]

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