Андрей Воробьев: Сегодня у нас в Алабино проходит «Гонка героев»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что сегодня в Алабино проходит «Гонка героев» — уже невозможно представить лето без этого экстремального забега. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Отмечается, что в этом году в гонке принимают участие полторы тысячи человек — молодые парни и девушки из 47 городских округов. Все они делятся на команды по 15-20 человек. Участникам предстоит одолеть восьмикилометровую полосу препятствий: подъемы, спуски, водные переправы, грязевые рвы. Безопасность — главное, поэтому на каждом участке у нас дежурят инструкторы, готовые всегда помочь.