Андрей Воробьев: Сегодня у нас в Алабино проходит «Гонка героев»
Фото: [Соцсети губернатора МО Андрея Воробьева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что сегодня в Алабино проходит «Гонка героев» — уже невозможно представить лето без этого экстремального забега. Об этом он написал в своих социальных сетях.
Отмечается, что в этом году в гонке принимают участие полторы тысячи человек — молодые парни и девушки из 47 городских округов. Все они делятся на команды по 15-20 человек. Участникам предстоит одолеть восьмикилометровую полосу препятствий: подъемы, спуски, водные переправы, грязевые рвы. Безопасность — главное, поэтому на каждом участке у нас дежурят инструкторы, готовые всегда помочь.
«Гонка сейчас в самом разгаре. Все команды очень разные, где-то спортсмены-любители, где-то профессионалы, есть пожарные, предприниматели, студенты. Немало команд, у которых на дистанцию вышли военные, участники СВО. Всем командам удачи, ждем результаты!», — подчеркнул глава региона.