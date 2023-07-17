В подмосковном музее-заповеднике «Мелихово» состоялась крупная благотворительная акция
Фото: [Музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово»]
Литературно-музыкальный марафон «Не уставайте делать добро!» стал важным событием в культурной жизни Подмосковья.
Традиционно мероприятие проводится в музее-заповеднике «Мелихово» (городской округ Чехов) и имеет благотворительную направленность. На этот раз собранные средства потратят на покупку инвалидной коляски для Ульяны Давыдовой.
Гости марафона по достоинству оценили новую театральную постановку с участием актеров с ограниченными возможностями здоровья, посмотрели выступление мужского хора Вознесенской Давидовой пустыни «Держава» и другие творческие номера. Литературовед Ольга Авдеева рассказала о своем отце Юрии Авдеев, который внес огромный вклад в возрождение Мелихова. С успехом также прошли аукцион и ярмарка.
Ранее сообщалось, что подмосковные лицеисты совершили археологическую экспедицию в Великий Новгород.