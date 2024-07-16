В начале августа в подмосковной Истре пройдет большой гастрономический фестиваль

Чуть больше двух недель осталось до открытия большого гастрономического фестиваля фермерской продукции, который пройдет в деревне Дубровское городского округа Истра. об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Ожидается, что в данном фестивале примут участие порядка трехсот фермеров из более чем 50 регионов России. Также будут представлены около 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов. Кроме этого, примут участие и представители Республики Беларусь с новой линейкой гастрономической продукции и активными зонами для гостей.

Для маленьких посетителей приготовили множество развлечений: батутный городок, активные игры, конкурсы, мастер-классы по росписи деревянных игрушек. На мини-ферме дети и родители смогут познакомиться с животными сыроварни.