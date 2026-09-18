В Наро-Фоминске стартовал новый сезон «Единой школьной лиги»

Проект, который реализуется в Подмосковье уже третий год, заметно расширился: увеличивается и количество участников, и перечень дисциплин. «Единая школьная лига» объединила сразу несколько направлений. В ее программу вошли не только основные соревнования проекта, но и дисциплины Фестиваля юношеского спорта на приз главы Наро-Фоминского городского округа, которому уже более 20 лет.



Первым испытанием для участников стал мини-футбол. На поле вышли 38 команд, представляющих 19 школ округа. Право поднять флаг и официально открыть сезон получили представители команд, которые становились победителями соревнований в предыдущие годы.



В числе участников церемонии оказались и спортсмены школы № 3 Наро-Фоминска — чемпионы прошлого сезона. Учителя физкультуры Сергей Миняев и Татьяна Кальченко отметили, что для их воспитанников такие турниры становятся возможностью не только проверить свои силы, но и получить опыт спортивного и личностного развития.



Соревнования «Единой школьной лиги» будут проходить в течение всего учебного года. Впереди у участников новые матчи, спортивные дисциплины и борьба за призовые места.