Отделение Соцфонда по Москве и области: за выплатами ежедневно обращаются 16,8 тыс. граждан

Ежедневно в Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области за назначением выплат и пособий обращаются около 16,8 тыс. граждан. Об этом сообщили в Отделении СФР по Москве и Московской области.

Специалисты предоставляют десятки мер поддержки семьям с детьми, пенсионерам, людям с инвалидностью, участникам СВО и их близким. Большая часть услуг оформляется проактивно либо по одному заявлению без необходимости предоставлять дополнительные подтверждающие документы.

Информацию для назначения выплат Соцфонд получает самостоятельно через государственные информационные системы в рамках межведомственного взаимодействия. Данные о рождении ребенка поступают из органов ЗАГС, сведения о доходах членов семьи — из налоговой службы, а информация об установлении инвалидности — из Федерального реестра инвалидов.

В числе наиболее востребованных проактивных услуг — оформление СНИЛС и сертификата на материнский капитал, выплаты по электронным листкам нетрудоспособности, назначение пенсий по инвалидности и по потере кормильца. Также автоматически устанавливаются дополнительные ежемесячные выплаты пенсионерам старше 80 лет и людям с инвалидностью I группы.

Заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин отметил, что проактивный формат позволяет жителям региона экономить время и снижает вероятность ошибок при назначении выплат.

Некоторые меры поддержки требуют подачи заявления. В частности, это касается единого пособия и ежегодной семейной выплаты. Подать документы можно дистанционно через портал «Госуслуги».

Для получения услуг Соцфонда необходима подтвержденная учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации. Оформить ее можно в клиентской службе Отделения СФР или в МФЦ. Дополнительную информацию граждане могут получить по единому номеру контакт-центра 8 (800) 100-00-01.