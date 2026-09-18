Строительная готовность новой детской поликлиники в Звенигороде составляет 20%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект площадью 5,6 тыс. кв. метров возводится в рамках госпрограммы Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Сейчас ведутся монолитные работы на уровне 4 этажа, кладка наружных стен на уровне 1-2 этажа и устройство наружных сетей. На площадке трудятся 55 рабочих.

Поликлиника рассчитана на 220 посещений в смену. В ней обустроят отделение педиатрии, клинико-диагностическую лабораторию, кабинеты профильных специалистов, отделения профилактики и восстановительного лечения. Строительство завершится в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.