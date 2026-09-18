Say Agency объяснило отсутствие информации о концертах Уэста в России на сайте его тура

Афиши российских концертов американского рэпера Канье Уэста исчезли с официального сайта его тура, однако его выступления в Санкт-Петербурге не отменены, сообщил Super со ссылкой на директора организатора выступлений Say Agency Анну Субчеву.

По ее словам, Уэст и его команда тяжело переживают волну критики вокруг предстоящих выступлений в России. Субчева утверждает, что рэпер впервые согласился приехать в страну после многочисленных запросов и хотел провести два концерта для российских поклонников.

«Артист в шоке, он переживает, его команда тоже. Канье психологически тяжело дается все», — сказала глава Say Agency.

Она добавила, что музыканту постоянно пишут и звонят, и эта ситуация создает для него серьезные репутационные риски.

Ранее сообщалось, что на организатора концертов Канье Уэста в России подали второй иск.