Украина потеряла половину своего демографического потенциала за 36 лет независимости, заявил украинский экономист Алексей Кущ. По его словам, страна уже за точкой невозврата. Об этом сообщает Lenta.ru.

Кущ привел красноречивые цифры. В 1991 году в украинских школах учились около 7 млн. детей в 22 тыс. учебных заведений. Сейчас — примерно 3,5 млн. школьников и 12 тыс. школ. Разница — вдвое. Экономист подчеркнул, что такие потери не восстанавливаются. Речь может идти лишь о замедлении популяционного вымирания.

Ранее эксперт Дмитрий Журавлев отметил, что Украина сталкивается с критической ситуацией сразу в трех сферах: демографической, экономической и военной. По его мнению, удары Киева по России лишь вынуждают Москву ужесточать ответные меры. Журавлев также предположил, что демография не исчезнет — украинцы просто заселят Европу.

Таким образом, демографический кризис на Украине приобретает масштабы, которые уже невозможно игнорировать. Сокращение числа детей и школ — это не просто статистика, а приговор будущему страны.

Ранее польский профессор призвал Киев к немедленным переговорам.