Россиянин в порыве гнева жестоко забил знакомого ударами ножа

47-летнего жителя Кузбасса обвиняют в жестоком убийстве знакомого. О ссоре, которая закончилась трагедией, сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области — Кузбассу, передает VSE42.RU .

По версии следствия, вечером 15 сентября 2026 года мужчина поссорился со знакомым и вышел из себя. Во время конфликта он нанес ножом несколько ударов — в голову, спину и живот. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Мужчину задержали. Суд избрал меру пресечения — заключение под стражу. До следующего суда он пробудет в СИЗО.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизы. Выясняются все обстоятельства случившегося.