«Генетика, тренировки и питание»: косметолог объяснил хорошую форму 47-летней Кэти Холмс
Daily Mail: врач Перри назвал генетику и тренировки секретом молодости Холмс
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47-летняя американская актриса Кэти Холмс привлекла внимание поклонников во время отдыха на озере Комо, появившись на пляже в белом бикини. Британский косметолог в беседе с Daily Mail Росс Перри разобрал секреты внешности актрисы.
По мнению специалиста, поддерживать форму Кэти Холмс помогают хорошая генетика, регулярные тренировки и сбалансированное питание.
Перри предположил, что актриса могла прибегнуть к инъекциям ботокса в небольших дозах, чтобы сохранить естественную мимику — на это указывает гладкая кожа лба. Врач допустил, что Кэти использует лазерное омоложение, химические пилинги и процедуры для стимуляции выработки коллагена, цель которых — сделать кожу более здоровой и ровной.
Косметолог также предположил, что звезда могла использовать небольшое количество филлера в области щек для сохранения объема лица.
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