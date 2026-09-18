«Лошадь не обманешь»: психологи раскрыли удивительный эффект ипповенции

В Салехарде уже восемь лет работает проект по ипповенции «Полярный ковчег», который поддерживает родителей особенных детей. О плюсах и особенностях методики, которую называют конной терапией для души, рассказала президент Федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта ЯНАО Марианна Полякова. Ее комментарий передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Ипповенция — это метод психологической поддержки через общение с лошадью. Верховая езда здесь ни при чем: человек наблюдает за животным и разбирается со своими эмоциями, а лошадь выступает зеркалом внутреннего состояния. После тренинга, который длится минимум три часа, можно взглянуть на жизненные ситуации под другим углом, отмечает Полякова. Для иппотерапии в федерации используют приобскую породу лошадей.

Лошади содержатся в табуне, а такие условия максимально близки к естественной среде. По словам Поляковой, это дает животным комфорт и в психическом, и в физическом плане. Если бы лошади стояли в конюшне, перед сеансом их пришлось бы погонять, чтобы они размялись и сбросили энергию, пояснила она в пресс-центре «Север-Пресса».

Целевая аудитория проекта — родители особенных детей, занятых в иппотерапии. Полякова отметила, что они доверяют специалистам самое ценное и уже имеют связь с лошадьми. Прийти могут и бабушки, дедушки, сестры — все, кто помогает таким детям.

Во время проекта родственники особых детей общаются друг с другом, делятся опытом и переживаниями. Итогом конной терапии каждый год становится выставка творческих работ участников. За время реализации проекта они превращаются в одну дружную семью — или, как говорят сами, в «иппотерапевтический табун».