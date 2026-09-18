Луков день 20 сентября: православные истоки, приметы погоды и позиция Церкви

Народные традиции и церковный календарь сошлись в одной дате: 20 сентября православные верующие чтут память преподобного Макария Оптинского, а в народном календаре этот день отмечен как Луков. Информацию о запретах и приметах дня подробности собрало интернет-издание «Ямал-Медиа» .

В этот день Церковь вспоминает Макария Оптинского, а также преподобного Луку Глубокореченского, мученика Созонта, святителя Иоанна Новгородского и преподобномученика Макария Каневского. Название «Луков день» появилось из-за совпадения времени уборки репчатого лука с днем памяти святого Луки, имя которого в народе связали с овощем. Как пояснил религиовед Юрий Табак, подобные наложения естественны для развития религиозных систем, когда христианские праздники формировались в среде с древними хозяйственными обычаями.

Преподобный Макарий Оптинский (в миру Михаил Иванов) родился в 1788 году в дворянской семье. В 1810 году он пришел паломником в Площанскую пустынь, а в 1815 принял постриг. Перейдя в Оптину пустынь, он стал духовным преемником старца Льва и наставником будущего старца Амвросия. С 1839 по 1860 год при его участии постриг приняли 60 монахов.

Старец прославился как руководитель школы переводчиков и издателей, готовивших к печати труды древних отцов Церкви с привлечением историков и филологов. В их числе были Иван и Наталья Киреевские. Макарий вел огромную переписку — сохранено более 2,5 тыс. его писем. К нему за духовным советом приводили свои шаги Николай Гоголь, Алексей Толстой и Алексей Хомяков.

В житии старца зафиксированы случаи прозорливости и исцелений. В одном из эпизодов одержимый человек бросился на Макария с ударом, но когда тот подставил вторую щеку, нападавший упал без чувств и очнулся здоровым. Старец также предвидел дату своей кончины — 7 сентября 1860 года по старому стилю. В 1996 году его причислили к местночтимым святым, а в 2000 году Архиерейский собор РПЦ установил общецерковное почитание Оптинских старцев. В настоящее время его мощи покоятся во Владимирском храме Оптиной пустыни.

Эксперт Юрий Табак подчеркивает, что Церковь не насаждала язычество, но и не ведет жесткой борьбы с бытовыми суевериями вроде страха перед черными кошками. В РПЦ смотрят на это как на человеческую слабость, не несущую угрозы православному сознанию. В период Средневековья на Руси процветало двоеверие — бывали случаи, когда священников катали по полю перед сбором урожая, надеясь освятить землю.

Традиции и приметы Лукова дня

На Руси 20 сентября крестьяне активно занимались урожаем:

убирали с грядок оставшийся репчатый лук, сортировали и сушили его перед зимовкой;

увядшие перья сплетали в косы и подвешивали в сухом помещении;

отправлялись на рынки для продажи излишков;

готовили пироги и похлебки с новым урожаем;

обязательно съедали по кусочку сырого лука для укрепления здоровья и развешивали связки в доме для очищения воздуха.

Среди народных запретов выделялись следующие: не сжигать луковую шелуху во время уборки, чтобы урожай не сгнил, и не запекать луковицы до окончания всех работ на грядках. Большое количество шелухи указывало на лютую зиму, а крепкие вызревшие луковицы сулили семье достаток.

Погодные наблюдатели судили о предстоящих холодах по природе: низко расположенные шишки на хвойных деревьях предвещали ранние морозы, а шишки на самых верхушках — позднюю зиму. Высоко и медленно летящие журавли сулили дождливую и холодную осень.

В современном мире Луков день превратился в элемент культуры. В поселке Лух Ивановской области, который называют луковой столицей России, ежегодно проходит гастрономический фестиваль «Лук-Лучок» с ярмарками и развлекательной программой.