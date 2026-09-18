Народный артист РФ Игорь Бутман посетил Центр общественного наблюдения за выборами в Подмосковье
Игорь Бутман высоко оценил работу Центра общественного наблюдения в Подмосковье
Фото: [REGIONS/Дмитрий Некрасов]
Народный артист РФ Игорь Бутман посетил Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области. Он отметил, что его масштаб и уровень технического оснащения поражают.
«Везде стоят камеры стоят, если есть какие-то нарушения, то на это сразу реагируют специально обученные люди, которые сидят, смотрят», — рассказал он.
Артист отметил, что процесс общественного наблюдения позволяет показать, что результаты выборов легитимны. Также он добавил, что сам уже проголосовал на избирательном участке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.