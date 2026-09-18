Не стало амбассадора психоделического поп-арта Питера Макса

Американский художник Питер Макс умер в возрасте 88 лет, сообщило агентство Associated Press (AP). Художник скончался в больнице Манхэттена после продолжительной болезни 14 сентября. О смерти сообщил сын художника Адам. Точная причина кончины не раскрывается. Известно лишь, что Макс страдал деменцией.

Макс родился в Берлине в 1937 году. Семья художника бежала из нацистской Германии и после нескольких переездов обосновалась в Нью-Йорке. В 1960-х годах Питер прославился яркими психоделическими работами, которые стали символом движения «власть цветов».

Работы Макса украшали плакаты, обложки альбомов, самолеты и круизные лайнеры. Художник создавал работы для Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу.

Сын Макса заявил, что искусство отца стало частью американской культуры, но близким больше всего будет не хватать самого Питера — человека, которого они знали и любили. У художника остались двое детей: сын Адам и дочь Либра.

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