Наследственное дело Юрия Цурило открыли в Петербурге

В Санкт-Петербурге открыли наследственное дело после смерти советского и российского актера Юрия Цурило, сообщило РИА Новости со ссылкой на юридические материалы. Артист скончался 26 августа в возрасте 79 лет: он долгое время боролся с онкологией.

Сведений о том, кто вступит в права наследования и какое имущество перейдет наследникам, пока нет.

Цурило известен по ролям в картинах «Хрусталев, машину!», «Поп», «Вий 3D», «Дурак» и «В августе 44-го». Актер активно снимался в сериалах и участвовал в театральных постановках.

В петербургском киносообществе Цурило считался заметной фигурой. Он воплощал на экране разные образы — от жестких командиров до тихих интеллигентов, и его герои всегда выглядели живыми, без фальши.

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