В Подмосковье успешно прооперировали ребенка с добавочным пальцем на руке

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы успешно прооперировали ребенка с добавочным пальцем на руке. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратились родители ребенка, который родился с аномалией развития кисти — с добавочным пальцем. Маленького пациента направили на операцию.

В ходе операции врачи удалили ребенку добавочный палец и выполнили пластику пястно-фалангового сустава. В результате было восстановлено анатомически правильное строение сустава, что позволит кисти нормально функционировать.

Операция прошла успешно. На текущий момент ребенок выписан из стационара в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

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