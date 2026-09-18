В Подмосковье успешно прооперировали ребенка с добавочным пальцем на руке
Врачи Подмосковья удалили ребенку добавочный палец на руке
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы успешно прооперировали ребенка с добавочным пальцем на руке. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение обратились родители ребенка, который родился с аномалией развития кисти — с добавочным пальцем. Маленького пациента направили на операцию.
В ходе операции врачи удалили ребенку добавочный палец и выполнили пластику пястно-фалангового сустава. В результате было восстановлено анатомически правильное строение сустава, что позволит кисти нормально функционировать.
Операция прошла успешно. На текущий момент ребенок выписан из стационара в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.
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