Новые рентген-аппараты и маммограф запустили в работу в трех округах Подмосковья

Новые рентген-аппарата и маммограф запустили в работу в трех округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, в Клинской больнице и в Мытищинском филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера заработали рентген-аппараты, а в Солнечногорской больнице ввели в работу маммограф.

Технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». На эти цели направили ₽61 млн.

«Все аппараты — цифровые, они позволяют быстро получать изображения высокого качества и сохранять результаты исследований в электронной медицинской документации», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.