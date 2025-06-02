В Наро-Фоминске торжественно открыли памятную скульптурную композицию в честь павших героев Отечества

Глава округа, совместно с представителями городов-побратимов Наро-Фоминска, приняли участие в церемонии возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата. Это был искренний жест признательности и глубочайшего почтения к тем, кто пожертвовал своей жизнью ради свободы и суверенитета страны в годы Великой Отечественной войны.

Затем, в одном из ключевых мест Наро-Фоминска – возле мемориала «Черный тюльпан», состоялось открытие скульптурной композиции, созданной в память о погибших защитниках Родины.

«Это - дань памяти нашим землякам, отдавшим за Отечество самое дорогое - жизнь, дань уважения их родным и близким. Спасибо всем, кто принимал участие в создании этой скульптурной композиции! На мемориале выбиты 23 фамилии воинов-интернационалистов, погибших во время боевых действий в ДРА, 21 фамилия тех, кто погиб во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе и 238 фамилий тех, кто погиб в зоне Специальной военной операции. К сожалению, список пока не закрыт»,- сказал Роман Шамнэ.

Новая скульптура воплощает в себе собирательный образ небесного воина-ангела, поддерживающего раненого солдата. Она передает идею о том, что победа достигается не только благодаря физической силе, но и благодаря внутренней стойкости, самопожертвованию воина, который всегда остается под покровительством высших сил.