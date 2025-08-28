В НХЛ назвали лучший гол минувшего сезона
НХЛ признала рекордную шайбу Овечкина лучшим голом минувшего сезона
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала рекордную шайбу капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим голом минувшего сезона.
6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин забросил 895-ю шайбу в карьере, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.
Гол получился красивым. «Столичные» разыграли красивую комбинацию. Дилан Строум отпасовал на правый край Тому Уилсону. Тот перевел шайбу на левый край, и Овечкин коронным броском из «офиса» пробил голкипера Илью Сорокина.
До конца регулярного чемпионата Ови поднял рекорд до 897 голов. В сезоне 2025/2026 россиянин еще выше установит планку рекорда. Этот год станет последним для Овечкина по действующему соглашению с «Кэпиталз».
Генменеджер «Вашингтона» Крис Патрик заявил, что Овечкин сам примет решение о дальнейшей карьере.