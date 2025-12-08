В НХЛ отреагировали на идею Третьяка пригласить в Россию «Вашингтон» с Овечкиным

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли в разговоре с «Чемпионатом» отреагировал на идею президента ФХР Владислава Третьяка пригласить в Россию «Вашингтон Кэпиталз».

Третьяк выразил уверенность, что можно организовать участие команды НХЛ, за которую выступает Александр Овечкин, в декабрьском Кубке Первого канала. «Вашингтон», по его мнению, мог бы сыграть со сборной звезд КХЛ.

«Учитывая нынешнюю политическую обстановку в мире, я не думаю, что какая-либо команда НХЛ будет играть в России», — усомнился Дэйли в жизнеспособности идеи президента ФХР.

В последний раз клуб НХЛ приезжал в Россиию в октябре 2010 года. Тогда «Каролина Харрикейнз» проиграли петербургскому СКА со счетом 3:5.

Ранее челябинский «Трактор» сообщил об отставке канадца Рафаэля Рише, исполнявшего обязанности главного тренера.