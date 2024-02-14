В НХЛ призвали вернуть российских хоккеистов на международную арену

«Русские игроки не создали эту ситуацию с Украиной. Они большая часть тех, кого я представляю. Мы будем решать вопрос с их игрой на международной арене, надеюсь, положительно. Хоккейный мир и весь мир только выиграет от турнира лучших против лучших с участием всех стран», — приводит слова Уолша The Athletic.