В НХЛ призвали вернуть российских хоккеистов на международную арену
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Глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) Марти Уолш заявил, что от возвращения России на международную арену выиграет все хоккейное сообщество.
«Русские игроки не создали эту ситуацию с Украиной. Они большая часть тех, кого я представляю. Мы будем решать вопрос с их игрой на международной арене, надеюсь, положительно. Хоккейный мир и весь мир только выиграет от турнира лучших против лучших с участием всех стран», — приводит слова Уолша The Athletic.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил надежду, что сборная России будет допущена к участию в Олимпийских играх-2026. Хоккеисты НХЛ не играли на двух последних Олимпиадах, но недавно Международная федерация хоккея (ИИХФ), НХЛ и НХЛПА согласовали их участие в следующих Играх.
12 февраля ИИХФ хоккея продлила отстранение России и Белоруссии на сезон 2024/25.