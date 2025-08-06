В НХЛ ждут сборную России на Кубке мира в 2028 году

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли подтвердил, что лига планирует участие сборной России в Кубке мира в 2028 году.

«Конечно, Россия претендует на участие в Кубке мира. Этот вариант будет подробно изучен, учитывая большое количество талантливых хоккеистов. До старта турнира еще немало времени, поэтому необходимо будет изучить все факторы», — заявил функционер НХЛ.

Турнир должен пройти в феврале 2028 года. Планируется, что в нем сыграют восемь национальных сборных, однако точный состав участников пока не объявлен.

Сборная России не выступает в официальных международных соревнованиях с марта 2022 года. Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила сборные России от участия в Олимпиаде-2026. Места российских команд займут сборные Франции. Напомним, глава ИИХФ Люк Тардиф является французом.