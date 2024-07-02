В Нижегородской области развиваются свыше 130 видов спорта

В Нижегородской области на данный момент развиваются свыше 130 видов спорта, а аккредитованных спортивных федераций насчитывается 128. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что такие виды спорта, как фиджитал-спорт, гонки дронов, серфинг, начали развиваться в регионе не так давно.

Отмечается, что особый акцент в сфере развития спорта в Нижегородской области сделан на доступности ФОКов. Так, в Дзержинске функционирует спортивная школа олимпийского резерва «Заря», подготовившая уже немало пловцов-паралимпийцев. Также ведется строительство центра по адаптивным видам спорта. В областном центре на стадионе на Стрелке работает секция по футболу для ребят с расстройством аутистического спектра.