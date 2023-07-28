В Нижнем Новгороде откроют Центр греческой культуры весной следующего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональную инспекцию госстройнадзора.

Отмечается, что уже началось строительство. Центр будет открыт на Почаинской улице и станет занимать четыре этажа.

Добавляется, что также в подземной части будет предусмотрена автостоянка на шесть машиномест.

Уточняется, что первая проверка работ пройдет осенью.

Напомним, Минстрой выдал разрешение на строительство центра греческой культуры 6 июня. Здание появится на улице Почаинской, 17 под литерами Д, Д1 и Д2. Возведением центра занимается физическое лицо.