В Нижнем Новгороде планируется открыть филиал Русского музея в следующем году

Филиал Государственного Русского музея запланировано открыть в Нижнем Новгороде в следующем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что он будет расположен в 10-м корпусе, где сейчас проходят ремонтные работы. Его уже осмотрела директор Государственного Русского музея Алла Манилова.

Отмечается, что на первом этаже филиала будут находиться музейный магазин, кафе и административные кабинеты, а свыше тысячи квадратных метров второго этажа займет выставочный зал. В настоящее время там ведутся работы по черновой отделке стен.