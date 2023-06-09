В Нижнем Новгороде пройдут съемки фильма о спорте и здоровом образе жизни
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
Одной из локаций съемок фильма «Бегом быстрее» о забегах в российских городах станет Нижний Новгород. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточняется, что это проект спортивной блогерши Юлии Бондаревой.
Отмечается, что в основе сюжета – пять регионов РФ, где пройдут массовые забеги, показаны их культурные особенности, достопримечательности и жители.
Поясняется, что сама автор идеи Юлия занимается бегом семь лет и ведет блог о здоровом образе жизни и путешествиях в соцсетях. В своих постах она призывает людей заниматься спортом и чаще путешествовать. Лично ей данную возможность дает бег.
По ее словам, бегунам доступны маршруты, невидимые и невозможные простым туристам.
В конце следующего месяца в Нижнем Новгороде впервые состоится ночной забег «Столица закатов».
Также в фильме серия про Нижний Новгород будет посвящена волонтерскому движению.