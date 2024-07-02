В Одинцово легенды российского футбола сыграли с командой сборной округа

В рамках очередного сезона губернаторского проекта «Выходи во двор» в Одинцовском городском округе в субботу, 29 июня, на стадионе «Центральный» состоялся футбольный матч, в котором сразились команда «Легенды футбола» и сборная Одинцовского округа.

Победу одержала «Легенды футбола». Звезды отечественного футбола Александр Ширко, Василий Иванов, Дмитрий Тарасов, Евгений Алдонин, Егор Титов, Александр Самедов и вратарь Александр Филимонов сделали матч незабываемым событием. Капитаном назначили победителя Лиги чемпионов, обладателя Кубка УЕФА, чемпиона и обладателя Кубка РФ и Португалии Дмитрия Аленичева.

Опыт игр у звездной команды с любительскими сборными Подмосковья большой. Прошедший матч стал четвертым. Министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов и глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетили мероприятие, чтобы поздравить болельщиков со спортивным праздником, а футболистам пожелать удачи.

«Сегодня в Одинцово настоящий праздник спорта — на газон стадиона «Центральный» выйдут легенды российского футбола. Это люди, на играх которых мы буквально росли, люди, за которых мы переживали, болели изо всех сил. Они укрепляли славу российского футбола. Миллионы россиян, целые поколения вовлеклись в этот замечательный вид спорта, вдохновлялись успехами, победами и яркими матчами. Благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выходи во двор» сегодня прославленные футболисты здесь, у нас», — заявил Андрей Иванов.

Воспитанники заслуженного тренера России Теймураза Гургенидзе, спортивные акробаты школы «Старый городок» открыли своим выступлением праздничное мероприятие. Комментировал матч спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов. Наставником звездной команды выступил Валерий Гладилин, который в качестве игрока завоевал звание трехкратного серебряного призера чемпионата СССР, а в качестве тренера стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

«Проект «Выходи во двор» – это инициатива губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. По формату он состоит из двух частей –это летняя и зимняя программы. На каждый матч в основе команды «Легенды футбола» играют именитые футболисты из легендарных клубов России, таких как «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и других. Легенды футбола с удовольствием делятся опытом с юными футболистами, а гала-матч дарит эмоции праздника и ностальгии старшему поколению болельщиков. Я благодарю наших звездных футболистов за поддержку и развитие спорта в Подмосковье, а жителей за активное участие», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

Команда «Легенды футбола» перед игрой провела мастер-классы для воспитанников спортивных секций из разных населенных пунктов Подмосковья, в частности, из Одинцово, Звенигорода и Барвихи. Профессиональные футболисты наравне с детьми играли в футбол, чтобы во время матча указывать на ошибки и делиться лайфхаками. Чтобы у каждого была возможность перенять опыт легендарных футболистов, детский матч длился по три минуты. На площадке функционировала полевая кухня, чтобы гости могли подкрепиться. Не забыли о развлечениях — провели лотерею.

«Очень рады приветствовать жителей Одинцово, мы счастливы находиться здесь. Спасибо огромное губернатору Андрею Воробьеву за прекрасный проект «Выходи во двор». Все начинается с детской мечты, со двора. Поэтому всем нашим юношам желаю успехов и удачи, чтобы все футбольные мечты осуществились», — поделился Евгений Алдонин.

Жаркая погода не помешала игрокам сосредоточиться на победе. Уже на седьмой минуте Егор Титов забил первый гол. А на 14-ой минуте Юрий Задорожный принес гол своей команде, и счет стал 1:1.

«Результат первого тайма (2:1) зафиксировал Евгений Алдонин, буквально пушечным ударом отправив мяч в ворота хозяев. Во второй половине встречи команды продолжили прессинговать, по очереди переходя в атаки. На 31 минуте Евгений Алдонин оформил дубль (3:1), также результативным ударом отметился победитель розыгрыша «Суперлига Подмосковья» Евгений Шадрин (4:1). На 38 минуте одинцовский футболист Алексей Бондаренко сократил отставание своей команды (4:2)», — сообщили в Администрации городского округа.

Решающей стала последняя минута матча. Заместитель министра физической культуры и спорта региона Алексей Кокурин забил гол. После игры соперники пожелали друг другу спортивных достижений и поблагодарили за столь зрелищный матч.