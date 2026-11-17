В Подмосковье онлайн-записью в кружки и секции воспользовались свыше 595 тыс. раз
Онлайн-записью в кружки и секции в Подмосковье воспользовались 595 тыс. раз
Фото: [медиасток.рф]
С начала 2026 года в Подмосковье на региональном портале госуслуг поступило более 595 тыс. заявлений для записи в кружки, спортивные секции и школы искусств. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услугу можно найти в разделе «Образование» — «Допобразование» и в блоке «Комплексные услуги», с ее помощью по одному заявлению можно записаться сразу в несколько кружков и секций организаций культуры, спорта и образования области. Заявку могут подать родители или законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение. Для этого нужно авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА и заполнить интерактивную форму заявления. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.