С начала 2026 года в Подмосковье на региональном портале госуслуг поступило более 595 тыс. заявлений для записи в кружки, спортивные секции и школы искусств. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Образование» — «Допобразование» и в блоке «Комплексные услуги», с ее помощью по одному заявлению можно записаться сразу в несколько кружков и секций организаций культуры, спорта и образования области. Заявку могут подать родители или законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение. Для этого нужно авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА и заполнить интерактивную форму заявления. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.