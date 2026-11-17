В Люберцах ведется строительство нового корпуса в составе четвертой очереди ЖК «Егорово Парк», проект реализует Группа «Самолет» — на данный момент основной фронт работ — монолитные конструкции, их готовность достигла 18%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На площадке будущего корпуса залили 3 тыс. куб. м бетона в рамках монолитных работ, на площадке работают 80 специалистов, задействованы бетононасос, экскаватор и погрузчик. В семи секциях обустроят 747 квартир общей реализуемой площадью около 32 тыс. кв. м, на первом этаже разместятся 28 коммерческих помещений, на подземном уровне — паркинг и кладовые.

В корпусе представлены студии, квартиры классического и евроформата, входы в подъезды расположат на уровне тротуара, попасть внутрь можно будет и со стороны улицы, и со двора. На первом этаже предусмотрены колясочная и зона отдыха, во дворе — детские и спортивные площадки с тренажерами.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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