Сотрудники Мосавтодора отремонтировали поврежденные павильоны остановок общественного транспорта для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта на региональных дорогах в 10 округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы провели в Лобне на улице Ленина, в Балашихе в микрорайоне Железнодорожный на улице Юбилейной и в микрорайоне Никольско-Архангельский на Разинском шоссе, в Реутове на улице Транспортной, в Сергиевом Посаде на Новоугличском шоссе у 25-го квартала, в Чехове на улице Чехова.

Кроме того, ремонт прошел в Подольске на улице Колхозной и в микрорайоне Климовск на улице Победы, в Коломне в поселке Радужный на Песковском шоссе, в Богородском в деревне Старые Псарьки на улице Шоссейной, в Истре на Волоколамском шоссе вблизи СНТ Холщевики-1 и в Солнечногорске у деревни Полежайки на Пятницком шоссе.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.