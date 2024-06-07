В Одинцово обновили тренажерную площадку с воркаутом в парке им. Лазутиной

В одном из самых популярных парков Одинцово, Парке культуры, спорта и отдыха им. Л. Лазутиной, обновили пространство для тренировок - тренажерную площадку с воркаутом. Это одна из основных точек притяжения для любителей спорта разных уровней.

На объекте выполнены работы по переоснащению популярной спортивной точки. Теперь там появились новые профессиональные тренажеры MB Barbell, мягкое покрытие и обновленное пространство. Все выполнено в едином стиле - в голубых и синих оттенках. Каждый новый тренажер оснащен табличкой с инструкцией, а также QR-кодом, перейдя по которому можно изучить предложенные форматы тренировки. Последние подбирались так, чтобы нагрузка была комплексной. Новое оборудование имеет лицензию и подходит для физической подготовки, в том числе для сдачи норм ГТО.

«Благодарю команду АО «Уралхим» за помощь в развитии инфраструктуры нашей «Лазутинки»!», — прокомментировал событие глава городского округа Одинцово Андрей Иванов.

Напомним, живописный парк культуры им. Ларисы Лазутиной на территории Подушкинского лесопарка является одним из самых популярных мест среди жителей Одинцово. На территории имеются объекты инфраструктуры, большая зона для прогулок, памп-трек, волейбольная и детская площадки, лыжная трасса, фуд-корт, точки для аренды роликов, спортинвентаря и легкого транспорта. Теперь к этому списку добавилась обновленная и переоснащенная тренажерная площадка с воркаутом.