В ОКР назвали «командой иноагентов» российских теннисистов, собирающихся выступить на Олимпиаде

Таким образом он уточнил формулировку президента Федерации художественной гимнастики России Ирины Винер, которая назвала теннисистов «командой бомжей». При этом Поздняков подчеркнул, что с уважением относится к спортивным достижениям российских теннисистов, но не может разделить их человеческие и гражданские позиции.

Ранее на критику Винер отреагировал сильнейший российский теннисист Даниил Медведев, занимающий четвертое место в мировом рейтинге. Он заявил, что каждый человек имеет право на свое мнение, а лично он с удовольствием поедет на Олимпиаду, если будет такая возможность.

На Олимпиаде в Токио Медведев добрался до четвертьфинала, где уступил Пабло Карреньо Бусте из Испании. За свою карьеру Даниил выиграл 20 титулов, включая победу на турнире Большого шлема US Open. Россиянин заработал на корте более $40 млн призовых.