В округе Пушкинский с размахом отпраздновали региональную акцию «Ночь в парке»

В минувшую субботу, 19 июля, в парках Пушкино и Ивантеевки, а также на живописной набережной реки Серебрянка, развернулось грандиозное торжество – прошла масштабная региональная акция «Ночь в парке».

С шести вечера для посетителей открылись двери в мир развлечений и новых впечатлений. Гости получили возможность принять участие в увлекательной игре в «Мафию», раскрыть свой творческий потенциал на интерактивных мастер-классах, получить заряд бодрости на спортивной разминке и занятии йогой на свежем воздухе, а также сделать памятные снимки в оригинальных фотозонах. В насыщенную программу вошли выступления самобытных артистов из района и показ фильма под открытым небом.

Особую атмосферу создавали чарующие звуки скрипки, зрелищные световые представления, захватывающие огненные и динамичные шоу, а также мастер-класс по игре на барабанных установках.

Вершиной вечера стало выступление талантливой певицы Анастасии Лапиной. Ее искреннее и эмоциональное исполнение произвело глубокое впечатление на аудиторию, оставив в сердцах зрителей светлые воспоминания.

По предварительным оценкам, в этот вечер парки посетили около 2,5 тысяч человек, которые получили массу положительных эмоций и окунулись в атмосферу праздника.