В округе Пушкинский состоялся тренировочный мастер-класс в спортклубе «МК Team» с участием известного бойца ММА

В качестве тренера выступил Армен Гулян – признанный мастер спорта и опытный наставник, занимающий должность вице-президента Союза ММА Московской области и являющийся главным тренером клуба «Львиное сердце».



Его спортивный путь начался с освоения таких дисциплин, как самбо, дзюдо, джиу-джитсу и боевое самбо, после чего он сделал выбор в пользу профессиональных смешанных единоборств. Огромный опыт, полученный на ринге, позволил Армену Гуляну создать уникальный, комплексный стиль, который стал основой его многочисленных побед.



В ходе занятия Армен Гулян раскрыл перед юными спортсменами клубные секреты, акцентировав внимание на том, что путь к вершине требует не только крепкой физической формы и трудолюбия, но и психологической устойчивости и правильного мышления. Чемпион продемонстрировал свои фирменные приемы, эффективные стойки и техники по выводу противника в партер. Значительное внимание было уделено отработке комбинаций, включающих болевые и удушающие захваты в партере.

«Занятия спортом жизненно важны для подрастающего поколения для формирования дисциплины, умения определять цели и достигать их. Даже если молодой спортсмен не планирует связать свою жизнь с профессиональным спортом, те качества, которые он вырастит благодаря тренировкам, окажутся неоценимым активом в его дальнейшей жизни», – отметил Армен Гулян.

После завершения мастер-класса участники получили шанс лично пообщаться с чемпионом, задать интересующие вопросы и сделать совместные фотографии на память.