В Олимпийской деревне за три дня закончились бесплатные презервативы

В Олимпийской деревне в Кортина-д’Ампеццо за три дня закончились бесплатные презервативы для спортсменов, пишет La Stampa.

Один из атлетов рассказал, что организаторы обещали пополнить средства контрацепции, но никто не знает, когда это произойдет.

По данным издания, организаторы предусмотрели для участников 10 тыс. презервативов. На Олимпиаде-2024 в Париже спортсменам раздали порядка 300 тыс. изделий.

Всего на Олимпийских играх аккредитован 2871 спортсмен, 1533 мужчины и 1338 женщин.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как украинские спортсмены привлекают к себе внимание скандалами на Олимпийских играх.