В Парагвае ненависть к Мбаппе достигла предела: во время фестиваля сожгли чучело футболиста

Парагвай не может успокоиться после вылета национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира по футболу от Франции (0:1). Во время традиционного фестиваля Сан-Хуан парагвайцы повесили и сожгли чучело французского нападающего Килиана Мбаппе.

Изначально во время фестиваля сжигали чучело Иуды. Со временем парагвайцы перешли на фигуры непопулярных политических деятелей или других известных людей, чем-то провинившихся перед Парагваем. Сейчас здесь самый ненавистный человек — французский футболист.

Мбаппе забил единственный мяч в игре с Парагваем. Но возмущение латиноамериканцев вызвал не этот факт, а высокомерие француза, который не после матча отказался пожать руку голкиперу Орландо Хилю.

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья опубликовала оскорбительный пост в адрес Мбаппе, где назвала его дикарем, а когда футболист ответил, пригрозила ему судом «за гендерное и политическое насилие».

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о психологическом состоянии Мбаппе на фоне скандала. Он заявил, что нападающий полностью готов к матчу 1/4 финала против Марокко.