Как законно отозвать сотрудника из отпуска: нормы ТК РФ

Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с RT напомнил о правилах отзыва сотрудников из ежегодного отпуска. Согласно статье 125 Трудового кодекса РФ, прервать отпуск можно только с письменного согласия работника — даже при острой производственной необходимости.

При этом есть категории сотрудников, которых нельзя отзывать из отпуска ни при каких обстоятельствах: это несовершеннолетние и беременные женщины. Особые условия предусмотрены для работников, занятых на вредных и опасных производствах: с 1 сентября 2026 года их допускается отзывать лишь в исключительных случаях — для предотвращения или ликвидации последствий катастроф, аварий либо стихийных бедствий, и только если требуется именно этот конкретный специалист. Такая работа оплачивается не менее чем в двойном размере.

Если сотрудник согласился прервать отпуск, неиспользованные дни не сгорают: их можно взять в удобное время в текущем году либо присоединить к отпуску в следующем. При этом закон требует, чтобы хотя бы одна часть ежегодного отпуска составляла не менее 14 календарных дней — это нужно для полноценного восстановления работника.

Процедура отзыва должна быть оформлена официально: работодатель издает приказ, а сотрудник дает письменное согласие. За отработанные дни начисляется зарплата, а отпускные пересчитывают с учетом неиспользованного отдыха. Если возникает переплата отпускных, удержать ее из зарплаты без отдельного письменного заявления работника нельзя.