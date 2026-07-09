«Спартак» отдал Самошникова в аренду в «Рубин»: второе пришествие футболиста в казанский клуб

Московский «Спартак» сообщил о том, что защитник команды Илья Самошников следующий сезон проведет на правах аренды в казанском «Рубине». Соглашение не предусматривает опции выкупа.

8 июля «Спартак» и «Рубин» провели товарищеский матч (0:0), и Самошникову практически оставалось перейти из одной раздевалки в другую. Он вышел на поле на замену во втором тайме.

По данным инсайдера Ивана Карпова, клубы пополам поделили зарплату Самошникова, которая составляет 11 млн руб. в месяц.

«Спартак» купил футболиста в августе прошлого года у «Локомотива» за €3,7 млн. Однако за красно-белых Самошников практически не играл из-за травмы и высокой конкуренции. Его контракт со «Спартаком» действует до 2028 года.

28-летний защитник с уникальным умением бросать ауты вернулся в Казань, где он уже играл с 2020 по 2023 год.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов озвучил цели команды на сезон.