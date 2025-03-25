В парках Подольска пройдут творческие мастер-классы и спортивные занятия

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Подольск ]

В парках Подольска в течение недели проведут творческие мастер-классы, пробежки и занятия ходьбой. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Так, в парке им. Виктора Талалихина и в Детском парке группа «Радость движения» проведет занятия по скандинавской ходьбе в рамках программы «Активное долголетие».

Беговое движение «Дай 5» организует в субботу в парке им. Виктора Талалихина утреннюю пробежку. Она станет уже 202-й.

Кроме того, в парках пройдут детские мастер-классы по созданию поделок из бумаги и вязанию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе проведут благоустройство примерно 150 общественных пространств.