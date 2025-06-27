В парке Каширы пройдет познавательный проект «Зеленая школа»

В субботу, 28 июня, в городском парке Каширы пройдет очередное увлекательное мероприятие в рамках проекта «Зеленая школа». На этот раз ребята отправятся в виртуальное путешествие, чтобы исследовать фауну далекой Тасмании.

По словам директора Каширского городского парка Олеси Кожадей, занятия в «Зеленой школе» пользуются неизменной популярностью среди юных любителей природы.

«Мы активно поддерживаем инициативы губернатора Московской области Андрея Воробьева, направленные на развитие детского досуга, и стараемся регулярно предлагать жителям Каширы интересные и образовательные программы для детей», — отметила она.

Участники «Зеленой школы» будут выделяться фирменными зелеными галстуками, символизирующими их любовь к природе и стремление к знаниям.

Мероприятие начнется в 13:30.

Зарегистрироваться на следующее занятие можно в телеграм-чате, расположенном под постом с информацией о наборе участников. Подробное расписание всех культурных и спортивных мероприятий округа доступно в телеграм-канале «Кашира. Культура. Спорт».

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