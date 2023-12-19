В парке подмосковного Реутове укатали трассу для любителей лыжных прогулок

В реутовском парке «Фабричный пруд» обустроили лыжную трассу длиной 1200 метров. Провести здесь досуг могут все желающие.

Для начинающих лыжников будут организованы тренировки под руководством опытных инструкторов. Ближайшая состоится в пятницу. Возрастных ограничений нет.

Как отмечает почетный житель наукограда, 17-кратная победительница международных ветеранских лыжных марафонов Людмила Колобанова, ей очень нравится тренироваться на «Фабричном пруду». Здесь можно совершенствовать, как классический ход, так и коньковый.