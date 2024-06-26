В парке семейного отдыха в Дубне провели «Зарядку долголетов»

«Зарядка долголетов» прошла в парке семейного отдыха в Дубне и собрала множество активных участников, которые выполняли упражнения под чутким руководством опытных тренеров.

Участники программы «Активное долголетие» весело и продуктивно провели время на свежем воздухе. Они изучили новые движения и уделили время физической нагрузке. Тренировку провела руководитель клуба чир-спорта «Электра» Ольга Дель, а также волонтер проекта «Активное долголетие» и кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике из Дубны Нина Новикова. Гости из Талдома показали долголетам упражнения на растяжку и восстановление из авторского курса «Потянушки».

Общими усилиями дубненские и талдомские тренеры смогли провести по-настоящему насыщенную спортивную программу.

«Как правило, это эмоции, новые знакомства, сегодня у нас совместное мероприятие, приехали коллеги из Талдома. В прошлом году мы к ним ездили, в этом — они к нам приехали. Думаю, что это принесет только радость», — рассказала заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Талдомский» Светлана Рудакова.

«Зарядка долголетов» проходит по всей Мособласти. Акции организуют при поддержке активистов «Молодой гвардии» Единой России. Все это — часть губернаторского проекта «Активное долголетие в Подмосковье». Это помогает поддерживать здоровье пожилых людей, насыщать их будни полезными занятиями и мотивировать на активность.