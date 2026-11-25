Анна Михалкова и Михаил Ефремов удостоены награды за лучший актерский дуэт на XVII Международном славянском форуме искусств «Золотой витязь» за работу в постановке Никиты Михалкова «Без свидетелей». Итоги годовой программы смотра подвели на торжественной церемонии в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя, передает ТАСС .

Открывая вечер, президент форума, народный артист России Николай Бурляев напомнил, что при запуске проекта в 1992 году многие воспринимали его скептически. Однако со временем смотр объединил участников из 60 стран с разной культурой и верой, сохранив неизменный ориентир — «за нравственные идеалы, за возвышение души человека». Вместе с Бурляевым гостей поприветствовал председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.

Помимо тандема Анны Михалковой и Михаила Ефремова, жюри отметило театральные коллективы и деятелей культуры в нескольких номинациях:

Гран-при «Золотой витязь» забрал Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина за спектакль Станислава Мальцева «Царь Федор Иоаннович»;

«Бронзовый витязь» уехал в Белоруссию — награду присудили Новому Минскому драматическому театру за постановку «Молодая гвардия»;

Золотую медаль имени Юрия Левитана за вклад в тележурналистику получил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин — награду ему передал военкор Евгений Поддубный;

Специальный приз литературного форума вручили ведущему телеканала «Спас» и военкору Андрею Афанасьеву за книгу «Священная война. Записки военкора» (награду присудили еще в октябре, но тогда автор работал в зоне СВО и не смог приехать на вручение в Сретенский монастырь);

Золотой медали имени Пушкина за заслуги в литературе удостоен Тимур Зульфикаров, а медали имени Александра Иванова за вклад в изобразительное искусство — скульптор Александр Миронов.

Финальным аккордом церемонии стало совместное исполнение марша «Прощание славянки» лауреатами премии и хором Данилова монастыря.