Специалисты пояснили, что жир может уходить, а мышцы — расти одновременно, из-за чего стрелка весов почти не сдвигается. Причина в разной плотности тканей: мышцы при том же весе занимают меньше места, чем жир. Поэтому объем тела способен уменьшаться, а одежда — становиться свободнее, хотя цифра на весах остается прежней.

Отслеживать такие перемены помогают умные весы с биоимпедансным анализом: они оценивают долю жира и мышечной массы. Правда, их показания зависят от уровня жидкости в организме и ряда других факторов. Дополнительную картину дает измерение окружности талии, тогда как обычный индекс массы тела может оказаться неинформативным, заключили эксперты.

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