Вес стоит, а тело тает: эксперты развеяли главный миф о похудении
Health: эксперты объяснили, почему при похудении вес может стоять на месте
Фото: [Подмосковье сегодня/Наталья Кристиогло/Сгенерировано нейросетью]
Эксперты опровергли распространенное заблуждение о похудении: изменения фигуры вовсе не обязательно сопровождаются снижением веса. Об этом сообщает Health.
Специалисты пояснили, что жир может уходить, а мышцы — расти одновременно, из-за чего стрелка весов почти не сдвигается. Причина в разной плотности тканей: мышцы при том же весе занимают меньше места, чем жир. Поэтому объем тела способен уменьшаться, а одежда — становиться свободнее, хотя цифра на весах остается прежней.
Отслеживать такие перемены помогают умные весы с биоимпедансным анализом: они оценивают долю жира и мышечной массы. Правда, их показания зависят от уровня жидкости в организме и ряда других факторов. Дополнительную картину дает измерение окружности талии, тогда как обычный индекс массы тела может оказаться неинформативным, заключили эксперты.
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